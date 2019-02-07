Минприроды: на страхование "младенческих" рисков мусорной реформы нужно 12 млрд рублей

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Около 12 млрд рублей необходимо зарезервировать в федеральном бюджете, чтобы иметь возможность помочь регионам решить сложные ситуации с вывозом бытовых отходов, которые могут возникнуть на первом этапе реализации реформы обращения с мусором. Об этом журналистам сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

"Минфин зарезервировал деньги на случай, если вдруг где-то произойдет невозможность регионального оператора осуществлять свои полномочия, например, по причине неплатежей, завышенных тарифов или [некорректных] нормативов [накопления отходов]. Мы когда-то считали, [что на это потребуется] 12 млрд на всю страну. У Минфина может быть другая цифра", - сказал он.

Министр отметил, что "период турбулентности будет еще полгода" и ситуация стабилизируется к сентябрю.

В России с 1 января 2019 года началось осуществление реформы, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными правительствами по конкурсу. Реформа должна сделать отрасль транспарентной, а обращение с отходами в стране - более цивилизованным.

В рамках перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов. Однако в некоторых регионах стоимость услуги оказалась завышенной, что вызвало опасения населения, или заниженной, что угрожает рентабельности вывозящих ТКО компаний.