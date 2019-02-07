Боксер Александр Костромин застрелен в Белгороде

ТАСС, 8 февраля. Профессиональный боксер, победитель первенства России Александр Костромин был убит в четверг вечером рядом с собственным домом в микрорайоне "Улитка" в Белгороде. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в Следственном управлении СК РФ по Белгородской области.

"Тело Костромина с огнестрельным ранением было обнаружено в четверг вечером недалеко от дома, где он проживал. В настоящий момент на месте работает оперативно-следственная группа", - рассказали в ведомстве.

Александру Костромину 9 февраля должно было исполниться 30 лет. Он выступал в весовой категории до 80 кг. Свой первый серьезный бой спортсмен провел в 2005 году, став победителем первенства России. В 2014 году взял золото международного турнира по боксу в Крыму.

В последнее время Костромин выступал в одном из частных клубов Белгорода, в котором проводятся бои без правил с участием профессиональных боксеров.