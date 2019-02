Глава Amazon обвинил National Enquirer в шантаже из-за интимных фото

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Основатель компании Amazon Джефф Безос обвинил издание National Enquirer, принадлежащее компании American Media, в вымогательстве и шантаже. Об этом сам Безос написал в четверг на сайте для публичных объявлений Medium.

По словам предпринимателя, он не так давно распорядился провести частное расследование того, каким образом его sms-сообщения и интимные фотографии с любовницей попали в распоряжение таблоида National Enquirer. 6 февраля, как говорится в сообщении, посредники главного редактора этого издания Дэвида Пекера потребовали от Безоса прекратить расследование, пригрозив в случае отказа опубликовать упомянутый выше компромат. "Вместо того, чтобы капитулировать и поддаться на вымогательство и шантаж, я решил опубликовать все, что они прислали мне [по электронной почте], несмотря на последствия и неудобное положение, которыми они мне грозили", - написал глава Amazon.

Завязка истории произошла в прошлом месяце, когда Безос официально объявил, что разводится со своей женой Маккензи после 25 лет брака. Это объявление фактически упредило публикацию National Enquirer, утверждавшей, что глава Amazon изменял жене с актрисой Лорен Санчес. Та находилась в процессе развода с предпринимателем Патриком Уайтселлом, разбогатевшим на поиске талантливых людей для шоу-бизнеса.

Безос сообщил, что нанял частного консультанта Гэвина де Бекера, чтобы проверить, был ли источником компрометирующих фотографий брат Санчес. Он сторонник Дональда Трампа, который неоднократно публично критиковал Безоса за то, что принадлежащая ему газета The Washington Post публикует недостоверную информацию о главе государства. Безос разместил в Medium в том числе переписку по электронной почте между юристами де Бекера и American Media.

Джефф и Маккензи, которым сейчас 55 и 48 лет, прожили в браке четверть века. Они познакомились в начале 1990-х в нью-йоркском хедж-фонде D.E. Shaw. Вскоре после свадьбы они переехали в Сиэтл (штат Вашингтон), где предприниматель основал будущий крупнейший в мире онлайн-ритейлер. У пары четверо детей.

49-летняя Лорен Санчес, снимавшаяся в таких фильмах, как "Бойцовский клуб" (Fight Club, 1999), "Послезавтра" (The Day After Tomorrow, 2004), "Мы купили зоопарк" (We Bought a Zoo, 2011), более известна в США в амплуа ведущей танцевального телеконкурса So You Think You Can Dance. Ресурс TMZ утверждал, что обе супружеские пары тесно общались около 10 лет, а Патрик и Маккензи знали о взаимной симпатии Джеффа и Лорен.