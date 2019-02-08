Приморские учителя попросили депутатов доработать краевой закон о поддержке педагогов

ВЛАДИВОСТОК, 8 февраля. /ТАСС/. Педагоги средней школы № 71 из поселка Трудовое под Владивостоком обратились к депутатам Законодательного собрания Приморья с просьбой доработать краевой закон о поддержке учителей, который начал действовать с 1 января. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба регионального парламента.

В конце 2018 года был принят ряд законов, направленных на поддержку работников бюджетной сферы, в том числе учителей. В частности, введены единовременные выплаты, а также доплаты к окладу для молодых специалистов, впервые устраивающихся на работу в школу.

"Учителя поделились с депутатами своим мнением о новой системе поддержки педагогических работников. В частности, предложили предоставить возможность получения выплаты не только выпускникам очного отделения, но и тем молодым специалистам, кто учится заочно и уже работает в школе. Недостаточно внимания, по мнению педагогов, сегодня уделяют специалистам, которые работают или пришли в школу уже в зрелом возрасте", - говорится в сообщении.

По словам председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан Игоря Чемериса, депутаты также видят в краевом законе о поддержке молодых педагогов ряд недоработок. В частности, необходимо изменить условие, согласно которому право на выплату имеет специалист, впервые устроившийся на работу в школу. Ведь многие студенты во время обучения работают и у них уже есть записи в трудовой книжке. Однако сейчас, согласно закону, они не могут рассчитывать на поддержку края.

В настоящее время законом о мерах поддержки учителей предусмотрена единовременная "подъемная" выплата молодым специалистам, ежемесячная доплата, а также частичная компенсация расходов на съемное жилье. Также документ предполагает меры социальной поддержки наставников - для них установлена дополнительная ежемесячная денежная выплата, а для всех педагогов - компенсация части затрат на санаторно-курортное лечение.