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Apple выплатит вознаграждение школьнику, обнаружившему ошибку в FaceTime

Конкретная сумма не раскрывается
Грант Томпсон AP Photo/Brian Skoloff
Описание
Грант Томпсон
© AP Photo/Brian Skoloff

Корпорация Apple выплатит вознаграждение семье 14-летнего Гранта Томпсона, который первым обнаружил в приложении FaceTime, ошибку которая позволяет увидеть или услышать вызываемого абонента до того, как тот ответит на звонок. Об этом пишет The Verge.

Кроме того, в компании сообщили, что Apple оплатит обучение Гранта Томпсона. Конкретная сумма вознаграждения не раскрывается.

В январе сообщалось, что пользователи устройств Apple обнаружили ошибку в FaceTime, которая позволяет увидеть или услышать вызываемого абонента до того, как тот ответит на звонок. Эта ошибка была связана с функцией групповых видеозвонков, которую компания представила в конце октября 2018 года. После того, как Apple стало известно о проблеме, она временно отключила функцию в FaceTime.

Компания распространила заявление, в котором поблагодарила пользователей, первыми сообщивших об ошибке в FaceTime, и принесла извинения всем, кого коснулась данная неполадка. 7 февраля было выпущено обновление для своей мобильной операционной системы iOS 12, которое устраняет ошибку.

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