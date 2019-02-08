Васильева: около 110 школ получат более 1 млрд рублей на закупку оборудования

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Около 110 школ в 32 регионах России, показывающие высокие результаты, получат более 1 млрд рублей на покупку оборудования. Об этом сообщила в пятницу министр просвещения Ольга Васильева в эфире телеканала "Культура".

"Президент дал нам возможность, большую сумму, я не буду ее называть, а вторую сумму, что очень важно, в рамках государственно-частного партнерства нам дает бизнес. Тоже пока не буду забегать вперед и говорить, кто эти благородные люди, потому что общая сумма, которая будет затрачена на оборудование, я подчеркиваю, она больше миллиарда на сегодняшний день", - сказала Васильева.

Также министр заявила, что предложение о сотрудничестве со школами выдвинула РАН, они были выбраны с учетом хороших показателей. "Александр Михайлович [Сергеев, президент РАН] назвал, что у них есть видение: в 32 регионах 110 школ <...> Это школы, которые уже показывают [результаты] и на всероссийской олимпиаде, и на международных олимпиадах, это высокое качество образования. Это одна причина, а вторая причина - эти школы находятся в регионах, где есть либо учреждения Академии наук, что очень важно для нас, либо есть федеральные научно-исследовательские национальные и региональные мощные университеты",- сказала Васильева.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков сообщил, что финансирование специализированных физико-математических школ, которые сегодня находятся в структуре российских университетов, будет осуществляться в рамках национального проекта "Образование".