ВЦИОМ: 20% россиян назвали события в Венесуэле результатом провокации других стран

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россияне характеризуют события в Венесуэле как результат провокации со стороны других стран (20%) и переворот (16%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные в пятницу Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Более половины (57%) респондентов интересуются происходящими событиями в стране [Венесуэле]. Наши сограждане оценивают происходящее скорее как следствие провокаций со стороны других стран, в частности, - США (20%). Версии о перевороте придерживаются 16% опрошенных", - говорится в сообщении.

Согласно данным опроса, по отношению к протестующим россияне испытывают скорее негативные чувства и эмоции: безразличие (15%), недоверие (12%), осуждение (11%). Около 8% и 7% опрошенных описали свои чувства как "надежда" и "уважение". О своем разочаровании действиями протестующих заявили 7% опрошенных, еще 6% сообщили об антипатии.

Свои эмоции по отношению к властям Венесуэлы и президенту страны Николасу Мадуро каждый пятый россиянин (23%) описал как "безразличие". Около 9% заявили о симпатии, по 8% опрошенных - об уважении и доверии.

Оценка двусторонних отношений

При этом около трети (31%) опрошенных уверены, что в настоящий момент Россия и Венесуэла поддерживают дружеские отношения, еще 17% принимавших участие в опросе оценили отношения стран как нейтральные. Кроме того, каждый десятый россиянин уверен, что отношения являются добрососедскими, столько же опрошенных назвали их "довольно теплыми". Лишь 1% жителей РФ назвал отношения враждебными.

По оценкам интересующихся событиями в Венесуэле россиян, в том случае, если к власти в стране придет лидер оппозиции Хуан Гуайдо двусторонние отношения между странами не изменятся, такое мнение высказали около 60% опрошенных. О возможном ухудшении отношений заявил каждый пятый (21%) следящий за происходящим в Венесуэле.

При этом отмечается, что лишь 3% всех опрошенных россиян (как интересующихся, так и заявивших об отсутствии интереса к событиям в латиноамериканской стране) считает, что отношения могут улучшиться после смены власти, 26% опрошенных заявили о том, что отношения не изменятся, еще 36% высказались о возможном ухудшении отношений между Россией и Венесуэлой.

Методика опроса

Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 30 января 2019 года. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. В опросе принимали участие россияне старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

События в Венесуэле

По данным НПО "Венесуэльский уголовный форум", только с 21 по 31 января текущего года в ходе антиправительственных выступлений были задержаны почти 970 человек. Согласно информации Управления комиссара ООН по правам человека, жертвами насилия во время манифестаций с 22 января стали не менее 40 венесуэльцев.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США. К ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал случившееся попыткой переворота.

Ранее Мадуро заявил, что досрочных президентских выборов в Венесуэле не будет.