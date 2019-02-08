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Заболеваемость туберкулезом в России за год снизилась на 7,7%

За 2018 год заболевание было выявлено у более чем 61 тыс. человек

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Более 61,5 тыс. человек в России заболели туберкулезом в 2018 году, показатель снизился на 7,7% по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщается в статистических материалах по инфекционной заболеваемости в РФ, опубликованных в пятницу на сайте ведомства.

Из данных следует, что за январь-декабрь 2018 года туберкулез в активных формах выявили у 61544 человек. За аналогичный период 2017 года туберкулезом заразились 66568 человек. При этом среди детей до 17 лет и до 14 лет показатели по заболеваемости за год снизились на 14,6% и 14,5% соответственно (2873 против 3293 человек в 2017 году и 2106 против 2406 человек соответственно).

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