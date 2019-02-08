Минпросвещения готово внести в кабмин законопроект по изменению процедуры усыновления

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Минпросвещения готово внести в правительство законопроект об изменении процедуры усыновления несовершеннолетних. Об этом сообщила замглавы министерства Татьяна Синюгина на слушаниях в Общественной палате РФ в пятницу.

"В течение полугода мы неоднократно с вами встречались, и поводом для наших встреч был заинтересованный и неравнодушный разговор и работа над законопроектом, который сегодня уже готов к тому, чтобы мы внесли его в правительство", - сказала замминистра.

По ее словам, в декабре-январе, когда законопроект был размещен на общественное обсуждение, Минпросвещения получило около 700 предложений, которые позволили еще раз очень внимательно отнестись к тексту будущего закона.

"Мы понимаем, что удовлетворить все предложения и пожелания в работе по созданию комфортных условий для передачи ребенка в семью, только в рамках этого законопроекта невозможно. Многие решения были компромиссными. Мы понимаем что это только первый шаг, и дальше... работа будет продолжена по подзаконным актам", - отметила Синюгина.

История вопроса

В 2018 году члены рабочей группы при Министерстве просвещения подготовили законопроект по изменению процедуры усыновления несовершеннолетних, 29 декабря документ был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Министерство, в частности, предлагает проводить обязательное социально-психологическое обследование потенциальных усыновителей и опекунов и выступает за то, чтобы опекуны с приемными детьми могли менять место жительства только с разрешения органов опеки. Кроме того, предполагается запрет на усыновление более чем одного ребенка в год (кроме случаев усыновления братьев и сестер, а также детей, которые ранее находились под опекой или были усыновлены одной семьей и воспитывались вместе). В министерстве поясняли, что эти меры помогут понять мотивацию претендентов и обеспечить необходимую защиту ребенка.

Ряд экспертов высказали опасения, что предложения Минпросвещения ужесточат правила для усыновителей. Так, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с критикой инициативы разрешить брать под опеку не более одного ребенка в год, подчеркнув, что необходимо поддерживать семьи, готовые воспитывать нескольких приемных детей, "а не создавать условия для того, чтобы детские сиротские учреждения пополнялись новыми детьми".

В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор партийного проекта "Единой России" "Крепкая семья" Ольга Окунева отмечала, что предложения Минпросвещения могут негативно сказаться на устройстве сирот в семьи, и предложила вместо этого совершенствовать работу органов опеки.

Ранее министр просвещения Ольга Васильева сообщила ТАСС, что не согласна с мнением, будто новый законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты прав детей", разработанный ее министерством, направлен на ужесточение правил усыновления и опеки.