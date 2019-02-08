Тревожные датчики установили на выставке Куинджи в Третьяковской галерее

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Тревожные датчики установлены на выставке работ Архипа Куинджи в Третьяковской галерее в Москве после похищения, которое произошло 27 января, картины художника "Ай-Петри. Крым". Об этом в пятницу сообщила ТАСС заместитель генерального директора по развитию Третьяковской галереи Татьяна Мрдуляш в кулуарах II Всероссийской лаборатории культурных проектов в Екатеринбурге.

Она добавила, что билеты на выставку Куинджи были проданы еще до преступления. "К моменту совершения преступления все билеты были проданы, поэтому наша запланированная посещаемость и так была закрыта. Мы всегда стараемся заботиться о комфорте посетителей и мотивируем людей приходить по сеансам", - сказала Мрдуляш.

Выставка Архипа Куинджи (1842-1910) в Третьяковской галерее проходит с 6 октября по 17 февраля. В экспозицию вошло около 200 работ художника. Вечером 27 января стало известно о пропаже картины "Ай-Петри. Крым", информацию подтвердили в Минкультуры. Впоследствии МВД распространило записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как мужчина снимает со стены полотно и уходит; его никто не пытался остановить.