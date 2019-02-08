Умер первый премьер-министр современной Польши Ян Ольшевский

ВАРШАВА, 8 февраля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Польши Ян Ольшевский (1991-1992) умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает в пятницу Польское телевидение.

Сообщается, что несколько дней назад он попал в больницу после потери сознания.

Ольшевский был адвокатом, который защищал оппозиционеров в период Польской Народной Республики. Позднее он дважды избирался депутатом Сейма, был советником президента Леха Качиньского.

Сформировать правительство ему было поручено после парламентских выборов 27 ноября 1991 года, которые считаются первыми полностью свободными выборами в современной Польше. 5 июня 1992 года его правительству был вынесен вотум недоверия.