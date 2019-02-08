Якунин заключил мировое соглашение с "Новой газетой" по одной из оспариваемых им статей

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Бывший глава ОАО "РЖД" Владимир Якунин заключил мировое соглашение с "Новой газетой" по одной из двух спорных статей в рамках иска о защите чести, достоинства и деловой репутации, передает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда Москвы.

"Утвердить мировое соглашение между Владимиром Якуниным и изданием "Новая газета" и прекратить производство по иску в части одной из спорных статей. Издание обязуется не позднее трех рабочих дней с момента получения определения суда исполнить условия соглашения - удалить недостоверные сведения и опубликовать опровержение", - сказала судья. Иск по второй спорной статье суд перенес на 10:00 мск 1 марта.

Перед началом судебного заседания представитель ответчика заявил ходатайство об утверждении мирового соглашения по одной из статей. Сторона истца полностью поддержала это ходатайство. "Условия мирового соглашения нас полностью устраивают. Наш иск касается двух статей - по одной мы готовы заключить соглашение, по второй у нас с ответчиком еще есть спорные вопросы", - сказал представитель Якунина.

В пятницу суд также утвердил мировое соглашение газеты с сыном Владимира Якунина Андреем, который подал аналогичный иск, и прекратил производству по делу. При заключении мирового соглашения издательство обязалось удалить статью и опубликовать опровержение, истец в свою очередь отказался от компенсации морального вреда.

Экс-глава РЖД требовал от издания удалить недостоверные сведения, размещенные в двух статьях, опубликовать опровержение и выплатить 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Также он просил взыскать с журналистов "Новой газеты" Андрея Сухотина и Ирека Муртазина компенсацию в размере 1 млн и 2 млн рублей соответственно.