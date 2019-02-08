Дипломаты России в Сербии возложили цветы на могилу посла Российской империи Гартвига

БЕЛГРАД, 8 февраля. /ТАСС/. Сотрудники дипломатического представительства России в Сербии, военного атташата, российского консульства, торгпредства и Россотрудничества возложили в пятницу венки и цветы на могилу посла Российской империи в Белграде Николая Гартвига (1857-1914). Как сообщил корреспондент ТАСС, в мероприятии участвовали несколько десятков человек.

Церемонию, которая ежегодно проходит в Сербии накануне Дня дипломатического работника, возглавил посол России в Сербии Александр Чепурин. Он возложил венок с российским триколором на могилу своего предшественника. Затем почести царскому дипломату отдали сотрудники российских представительств в Белграде и представители сербской общественности.

Николай Гартвиг - русский дипломат начала XX века, один из вдохновителей и создателей Балканского союза против Турции. Назначенный в 1909 году послом в Сербии дипломат пользовался любовью в этой стране и отвечал ей взаимностью. Он дружил с премьер-министром Сербии Николой Пашичем, оказывал огромное влияние на развитие братского государства.

После убийства в Сараеве австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда в июне 1914 года Гартвиг прикладывал все свое влияние, чтобы не допустить начала мировой войны. Во время напряженных переговоров с послом Австро-Венгрии бароном Гизлем 10 июля 1914 года русский посол умер от обширного инфаркта. По Белграду поползли слухи, что любимец сербского народа был отравлен в австрийском посольстве, это вызвало массовые волнения. По просьбе сербских властей прах Гартвига упокоился в Белграде, а его похороны превратились в многотысячное шествие, которое возглавил лично премьер Пашич.

Памятник на могиле Гартвига на Новом кладбище Белграда, установленный на пожертвования сербов и русских в 1939 году, построен в виде часовни в русском стиле с тремя голубыми маковками. В центре надгробья мозаичная икона св. Николая Чудотворца - покровителя всех путешествующих. Символично, что на очень многих могилах вокруг его памятника второй датой указан 1914 год. Война, которую не смог остановить Гартвиг, началась через 18 дней после его смерти и унесла жизни почти трети сербского народа.

Память о вкладе Гартвига в отношения Сербии и России жива до сих пор: в 2017 году Скупщина (парламент) сербской столицы приняла решение назвать одну из улиц Белграда именем российского дипломата.