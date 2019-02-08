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Число заражений ВИЧ в России в 2018 году снизилось до 86,5 тыс.

По данным Минздрава, в федеральный регистр внесены данные о 714 тыс. 67 россиянах с диагностированной ВИЧ-инфекцией

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Специалисты зарегистрировали более 86,5 тыс. новых случаев заражения ВИЧ в России в 2018 году.

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Показатель снизился на 2,5% по сравнению с 2017 годом, сообщается в пятницу на сайте Роспотребнадзора.

Из статистических материалов по инфекционной заболеваемости в РФ следует, что за январь-декабрь 2018 года зарегистрировано 86 519 человек с ВИЧ по сравнению с 88 615 в 2017 году. Среди детей до 17 и до 14 лет показатель снизился значительнее - на 11,7% и на 10,8% соответственно (941 против 1044 и 699 против 766).

По данным Минздрава России, на данный момент в федеральный регистр внесены данные о 714 тыс. 67 россиянах с диагностированной ВИЧ-инфекцией.

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