Глава РАН предложил поднять зарплату учителям до уровня 120% от средней по региону

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев предложил довести зарплату учителей до уровня 110-120% от средней по региону, чтобы повысить значимость этой профессии.

Глава РАН и министр просвещения РФ Ольга Васильева обсудили в пятницу в программе "Наблюдатель" на телеканале "Культура" проект создания в стране опорных школ РАН, которые будут готовить будущих ученых. Как ранее сообщалось, планируется создать 110 таких школ в разных регионах страны.

"Подготовка учительских кадров у нас начиная с 1990-х годов оказалась не соответствующей теперешним задачам страны. И та зарплата, которую учителя у нас получали и в 1990-е, и в 2000-е годы, отнюдь не способствовала притоку сильных людей именно в педагогические кадры <...> Сейчас надо серьезное внимание уделять тому, чтобы сильная молодежь приходила в учителя. То, что у нас средняя зарплата учителей - 100% по региону, я считаю, что это мало. Если мы хотим продемонстрировать важность этой профессии, то она должна оплачиваться явно выше, чем средняя по региону, давайте обозначим 110%, 120% по региону", - сказал Сергеев в пятницу в эфире телеканала "Культура".

Он добавил, что надо показать важность профессии учителя, так как в стране остро стоит вопрос о подготовке будущих кадров, прежде всего будущих ученых.

"Надо признать, что сегодня родители ориентируют ребят, что надо быстрее добиться благосостояния в обществе. А мы и учителя должны готовить детей, чтобы они понимали, что те радости, которые они получат от занятия наукой, они их получат только спустя время серьезного научного труда", - сказал Сергеев.