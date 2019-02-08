РАН и Минпросвещения планируют создать школы с сельскохозяйственным уклоном

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Министерство просвещения и Российская академия наук (РАН) намерены создать школы в разных регионах страны с уклоном по сельскому хозяйству, чтобы готовить кадры для высокотехнологичного агропромышленного комплекса. Сообщил в эфире телеканала "Культура" президент РАН Александр Сергеев.

Глава академии наук и министр просвещения Ольга Васильева обсудили в пятницу в программе "Наблюдатель" на телеканале "Культура" проект создания в стране опорных школ РАН, которые будут готовить будущих ученых. Как ранее сообщалось, планируется создать 110 таких школ.

"Наше сельское хозяйство все еще отстает от современного научно-технического уровня. Задача заключается в том, чтобы понять - где найти молодые кадры, которые придут работать в высокотехнологичное сельское хозяйство. Это, конечно, ребята из сельских и малых школ. И мы должны пробуждать у них интерес именно к современному сельскому хозяйству ... и наше совместное с Ольгой Юрьевной [Васильевой[ предложение - давайте возьмем для начала около 10 школ в разных по природным условиям регионах страны и насытим эти школы современными лабораториями", - сказал Сергеев.

Он пояснил, что такие лаборатории помогут ребятам увидеть, что такое современная селекционная работа в растениеводстве, генетика, умные теплицы, которыми можно управлять с помощью смартфона, как применять роботов в сельском хозяйстве.

"Если мы сумеем так поставить вопрос, то ребята и их родители поймут, что эта область интересна. И уже после сельскохозяйственных академий или получения образования в университетах будут возвращаться работать в сельском хозяйстве", - сказал Сергеев.