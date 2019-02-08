На празднование 100-летия Чувашии выделено более 625 млн рублей

ТАСС, 8 февраля. Более 625 млн рублей выделено на празднование 100-летия образования Чувашской автономной области. Об этом сообщил на заседании по подготовке и проведению празднования 550-летия основания города Чебоксары и 100-летия образования Чувашской автономной области министр культуры РФ Владимир Мединский, который находится в республике с рабочим визитом.

"С 2018 года за счет средств федерального бюджета мы начали финансировать "План основных мероприятий празднования 100-летия образования Чувашской автономной области". На реализацию Плана в 2018-2020 годах за счет всех источников финансирования предусмотрено 627,4 млн рублей, в том числе 429,9 млн рублей - из средств федерального бюджета (179,3 млн рублей - средств республиканского бюджета Чувашии, 18,2 млн рублей - из внебюджетных источников)", - сказал министр.

По итогам прошлого года, отметил он, проведены ремонтные работы в 21 культурно-досуговом учреждении, реставрационные работы - на восьми объектах культурного наследия. На указанные цели выделены средства в размере 194,1 млн рублей (в том числе средства федерального бюджета - 139 млн рублей, республиканского бюджета - 55,1 млн рублей).

Глава Минкультуры добавил, что всего на 2018-2020 годы запланированы мероприятия по ремонту и реставрации 56 зданий учреждений культуры, предусмотрено проведение 32 культурно-массовых, просветительских и издательских мероприятий, выставок и фестивалей.

"Хочу отметить, что активная работа по улучшению культурной инфраструктуры региона ведется на протяжении нескольких последних лет. Совершен рывок и в части средней заработной платы работников культуры в Чувашии, и в части состояния домов культуры, реализуется программа строительства сельских Домов культуры. В рамках федерального проекта "Местный Дом культуры" в 2017-2018 годах проведен текущий ремонт 64 домов культуры, 49 домов культуры оснащены современным оборудованием на общую сумму 82,1 млн рублей, из них 70,8 млн рублей - средства федерального бюджета", - подчеркнул Мединский.

По его словам, Чувашия входит в число регионов-лидеров по количеству модернизированных кинозалов. "По числу кинозалов, открытых при федеральной поддержке в Приволжском федеральном округе, республика занимает второе место. Всего за последние три года открыто 15 современных кинозалов и три планируется открыть в этом году", - добавил министр.

О республике

Чувашская автономная область была образована 24 июня 1920 года. 21 апреля 1925 года преобразована в Чувашскую Автономную Советскую Социалистическую Республику, 19 октября 1990 года - в Чувашскую Советскую Социалистическую Республику. 13 февраля 1992 года Верховный Совет Чувашии принял закон о переименовании региона в Чувашскую Республику - Чаваш республику.

С 9 июня 2001 года - Чувашская Республика - Чувашия.