Вузы-участники проекта "5-100" получат поддержку от государства в размере 10 млрд рублей

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что правительство России намерено выделить почти 10 млрд рублей на повышение конкурентоспособности высших учебных заведений. Деньги в рамках нацпроекта "Образование" получит 21 университет. По словам премьера, господдержка должна позволить увеличить число российских вузов в глобальном рейтинге топ-500 лучших университетов мира.

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Вузы-участники проекта "5-100", который нацелен на вывод российских университетов в топ мировых рейтингов, получат финансовую поддержку от государства в размере 10 млрд рублей в 2019 году. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Эта поддержка будет оказана в течение 2019 года вузам-участникам проекта "5 топ-100". В октябре 2018 года собирался международный совет по этому проекту, проведена экспертиза деятельности вузов и вынесено решение о включении вузов в этот список", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе проекта "5-100", по итогам XI заседания Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных центров, в 2018 году вузы разделили на три группы. "Советом были предложены коэффициенты для расчета объемов финансирования этих вузов на 2019 год. Речь шла о следующих значениях коэффициентов, которые использовались при расчете объема субсидии: первая группа - 7, вторая - 3,5, третья - 1", - сообщили в пресс-службе проекта.

В то же время в проекте отметили, что размер субсидии, предоставляемой каждому вузу, станет известен в момент публикации распоряжения правительства.

Список вузов

Вузы, которые получат поддержку: Дальневосточный федеральный университет, Высшая школа экономики, Университет ИТМО, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" Им. В. И. Ульянова (Ленина), Казанский (Приволжский) федеральный университет, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Московский физико-технический институт, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Университет Лобачевского (ННГУ имени Н. И. Лобачевского).

А также: Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Министерства здравоохранения РФ, Сибирский федеральный университет, Южно-Уральский государственный университет, Российский университет дружбы народов, Тюменский государственный университет.