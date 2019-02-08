Росприроднадзор объяснил причину выпадения "цементного снега" в Мордовии

САРАНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Специалисты Росприроднадзора установили, что причиной выпадения "цементного снега" в мордовском поселке Комсомольский в декабре 2018 года стал выброс цементной пыли из-за неисправности печи на заводе "Мордовцемент", расположенном в поселке. Об этом в пятницу сообщил ТАСС начальник отдела государственного экологического надзора Управления Росприроднадзора по Мордовии Александр Кармайкин.

18 декабря в соцсетях и региональных СМИ появилась информация о выпавшем в Чамзинском районе "цементном снеге": серая пыль покрыла крыши домов и улицы поселка, где расположено предприятие по производству цемента - завод "Мордовцемент". В комментариях местным телеканалам жители сообщали, что подобные аномалии уже случались ранее, однако в последние несколько лет "цементный снег" не выпадал.

"Проверкой, проведенной прокуратурой совместно со специалистами управления, установлено, что 18 декабря [на заводе "Мордовцемент"] с 5:15 до 14:45 вращающая печь №9 работала со сломанным скребковым транспортером, за это время электрофильтр работал под нагрузкой и затем был отключен на 15 минут. В атмосферу было выброшено 1,7 тонны цементной пыли. Совершено сокрытие экологической информации, также нарушены правила охраны атмосферного воздуха, что выразилось в нарушении правил эксплуатации и неиспользования оборудования для очистки газов", - сказал Кармайкин.

Он пояснил, что рассмотрение административного дела должно было состояться 7 февраля, однако было перенесено. В настоящее время ТАСС не располагает комментарием руководства предприятия "Мордовцемент".

Завод "Мордовцемент" - одно из крупнейших предприятий по производству цемента в Российской Федерации, входит в холдинг "ЕВРОЦЕМЕНТ груп", располагается в поселке Комсомольский Чамзинского района Республики Мордовия.