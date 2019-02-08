"ВКонтакте" провела конкурс сервисов на платформе VK Apps с призовым фондом 2 млн рублей

"ВКонтакте" провела конкурс сервисов, созданных на платформе VK Apps. Как сообщила соцсеть, общий призовой фонд составил 2 млн рублей, а на победу претендовали 55 приложений.

Победители каждой номинации получат по 300 тыс. рублей, а участники, занявшие вторые места, - сертификаты на рекламу на 100 тыс. рублей.

Оценивая сервис, команда "ВКонтакте" учитывала оригинальность и востребованность идеи, его продуманность, техническую реализацию и дизайн. Всего в конкурсе пять номинаций: E-commerce (лучший сервис для продажи товаров или заказа услуг), Location Based Services (лучший сервис, основанный на геопозиции пользователя), "Информационный" (лучший справочный или развлекательный сервис), "Лучшее техническое решение" (самое интересное применение технологий "ВКонтакте" при создании сервиса), "Выбор пользователей" (лучший сервис по мнению пользователей "ВКонтакте" и читателей Inc.Russia).

В номинации E-commerce победил сервис поиска горящих туров TourGlobal, а первое место в категории Location Based Services заняло приложение "Фото на карте" - интерактивная карта с фотографиями пользователей. В номинации "Информационный" выиграл сервис "Знакомства", награду за "Лучшее техническое решение" получит "Чат-Менеджер". А первое место в пользовательской номинации занял сервис для анализа коммерческих сообществ "ВКонтакте" "SMM Анализ".

"Платформе VK Apps еще не исполнилось и полугода, а на ней уже появились более 1500 приложений. Свыше 30 из них уже успели пройти нашу проверку и попали в каталог сервисов. Остальные доступны только по прямым ссылкам, но и среди них есть немало проектов, заслуживающих внимания пользователей. Конкурс сервисов стал началом новой традиции - он будет проводиться ежегодно и, мы уверены, вдохновит разработчиков на создание тысяч полезных приложени", - сообщил руководитель платформы для разработчиков Антон Циварев.