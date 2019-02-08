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В Минздраве Татарстана не согласились с позицией замглавы ведомства о частной медицине

Айрат Гарипов ранее заявил, что отказ от бесплатных медицинских услуг пошел бы на пользу сфере здравоохранения

КАЗАНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения республики Татарстан прокомментировало заявление замминистра Айрата Гарипова, который на встрече с предпринимателями выступил за отмену бесплатной медицины и передачу ее в руки частников. В распространенном сообщении говорится, что слова замглавы не отражают позицию всего ведомства.

"Гарипов озвучил свое сугубо личное мнение, которое не отражает позицию министерства здравоохранения Татарстана в целом", - подчеркивается в документе.

Ранее Гарипов предложил отменить бесплатные медицинские услуги. "Я за то, чтобы вся медицина стала бы частной. Это сугубо мое личное мнение, не относящееся к позиции минздрава. Это в любом случае способствовало бы конкуренции, но сегодня нет рычагов для государственного контроля. Например, нет единой информационной системы, чтобы контролировать работу клиник", - сказал в пятницу Гарипов.

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