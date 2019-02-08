Минздрав Ростовской области усилил контроль за ситуацией с корью на границе с Украиной

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Ростовской области повысило контроль за эпидемической ситуацией по заболеваемости корью на граничащих с Украиной территориях региона. Об этом в пятницу на пресс-конференции журналистам сообщила глава ведомства Татьяна Быковская.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордное количество заразившихся корью в Европе за последние 10 лет. По информации ведомства, наиболее напряженная ситуация складывается на Украине, где заболели 53218 человек.

"Что касается кори - в связи с тем, что рядом с нами находятся территории, которые сегодня, к сожалению, вакцинацией кори практически не занимаются, мы мониторим, чтобы не было заноса кори. Единичные случаи в прошлом и в этом году появились, что раньше мы не регистрировали, но ситуация на контроле и не является острой. Мы знаем, что рядом приграничные территории, поэтому контроль повышен за этой ситуацией", - сказала Быковская, отметив, что ближайшие две недели - самые напряженные относительно эпидситуации.

По ее словам, ситуация по гриппу и ОРВИ в Ростовской области стабильная, но напряженная - в ближайшие две недели за ситуацией будут следить особенно. Эпидпорог в регионе превышен незначительно.

Протяженность российско-украинской границы в Ростовской области составляет около 660 км, из которых более 400 км сухопутный участок. На территории области функционируют в круглосуточном режиме восемь пунктов пропуска (семь автомобильных и один воздушный).