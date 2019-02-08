Власти Вологодской области направят 200 млн рублей на оснащение сосудистого центра

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство Вологодской области выделило более 200 млн рублей на продолжение капитального ремонта помещений регионального сосудистого центра и оснащение его современным оборудованием в 2019 году, сообщила пресс-служба губернатора области.

Создание центра предусмотрено концепцией развития здравоохранения области до 2022 года, на которую выделено из областного бюджета более 7 млрд рублей.

"С 1 февраля центр приступил к работе в круглосуточном режиме, сюда доставляются пациенты со всей Вологодской области с тяжелыми диагнозами, которые требуют незамедлительного вмешательства специалистов. Выстроенная внутренняя маршрутизация позволяет сэкономить драгоценное время, необходимое для спасения жизней вологжан, теперь центр соответствует всем стандартам оказания услуг. Работа по развитию центра продолжается: в 2019 году будет выделено еще 200 млн рублей на капитальный ремонт этажей и закупку оборудования", - цитирует пресс-служба губернатора области Олега Кувшинникова.

Центр создавался с 2014 года, в 2018 году выделено более 334 млн рублей на проведение капитальных ремонтов отделений, закупку современной медицинской техники и перевод учреждения на ежедневную круглосуточную работу в соответствии с современными российскими и европейскими стандартами.

По словам главврача медучреждения Дмитрия Ванькова, сейчас центр оснащен оборудованием, которое позволяет проводить высокотехнологичные нейрохирургические операции и операции на сосудах сердца.

"Мы применяем высочайшие европейские стандарты. Один из них называется "дверь - баллон" и соответствует 32 минутам - это максимальное время после поступления пациента, в течение которого ему ставится точный диагноз и проводится операция по установке стента в коронарную артерию. И мы очень жестко следим за соблюдением этих нормативов, значительную помощь оказывает служба санитарной авиации", - привела пресс-служба слова главврача.