Как понять, что вы смотрите аналоговое ТВ, и перейти на цифровое вещание

Аналоговое телевещание — всем знакомый тип вещания, когда сигнал, который транслируется с телевышек, принимает антенна. Цифровое вещание — это технология передачи изображения и звука при помощи цифрового кодирования.

Цифровое ТВ с точки зрения потребителя предполагает более высокое качество "картинки" и звука, хороший прием даже в труднодоступных населенных пунктах.

Переход на цифровое телевещание происходит в рамках федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009–2018 годы". К 2019 году по всей стране заработали цифровые телесети.