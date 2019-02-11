Как понять, что вы смотрите аналоговое ТВ, и перейти на цифровое вещание

11 февраля аналоговое телевещание отключат в нескольких регионах страны: Рязанской, Тульской, Ярославской, Ульяновской, Пензенской, Магаданской областях и в Чеченской Республике. 15 апреля на "цифру" перейдет еще 20 регионов, а 3 июня — остальные 57. ТАСС — о том, что нужно сделать, чтобы не остаться без телевидения, и кому положены компенсации за покупку цифровых приставок.
Что такое аналоговое и цифровое телевещание?
Аналоговое телевещание — всем знакомый тип вещания, когда сигнал, который транслируется с телевышек, принимает антенна. Цифровое вещание — это технология передачи изображения и звука при помощи цифрового кодирования.
Цифровое ТВ с точки зрения потребителя предполагает более высокое качество "картинки" и звука, хороший прием даже в труднодоступных населенных пунктах.
Переход на цифровое телевещание происходит в рамках федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009–2018 годы". К 2019 году по всей стране заработали цифровые телесети.
Как проверить, готов ли мой телевизор к переходу на "цифру"? И что делать, если нет?
Нужно включить любой из центральных каналов (Первый канал, "Россия 1", Пятый канал, СТС, ТНТ, НТВ и другие) и внимательно посмотреть на экран телевизора. Если рядом с логотипом канала вы видите букву "А", то у вас аналоговое вещание.
Если у вас современный телевизор, выпущенный после 2012 года, скорее всего, он поддерживает цифровой стандарт DVB-T2, вам нужно только настроить его на новое вещание. Если телевизор не поддерживает этот стандарт, вы можете подключить цифровую приставку DVB-T2.
Где купить цифровую приставку?
В любом магазине электроники и бытовой техники. Ретейлеры уже создали на складах запасы приставок DVB-T2 и обещают, что товара хватит на всех. Цена устройства в среднем — от 700 до 1,5 тыс. рублей. Также приставки для получения цифрового сигнала продаются в отделениях "Почты России" более чем в 30 регионах страны.
А еще россияне, у которых есть социальные льготы, могут получить денежные компенсации за приобретение нужного оборудования.
Кто именно может получить эти компенсации?
Выплаты предусмотрены для следующих категорий граждан:
- ветераны ВОВ и бывшие несовершеннолетние узники фашизма;
- инвалиды ВОВ и боевых действий;
- члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны;
- неработающие одинокие пенсионеры, не относящиеся к льготным категориям;
- пожилые люди, живущие в семьях, состоящих из неработающих пенсионеров;
- малоимущие семьи;
- малоимущие одинокие россияне, получающие социальную помощь.
За выплатами можно обратиться с 1 сентября 2018 года по 30 июня 2019 года. Подать заявление на компенсацию можно через госуслуги.
Насколько сложно перенастроить вещание? Я разберусь? А мои родители-пенсионеры?
Это не сложно. Если следовать инструкции к оборудованию, процесс займет несколько минут. Также для россиян с прошлого года работает федеральная круглосуточная горячая линия по вопросам подключения цифрового ТВ. Звонок бесплатный: 8-800-220-20-02, операторы линии помогут с выбором оборудования и расскажут, как подключить приставку.
Кроме того, для пенсионеров, впрочем не только для них, а для всех желающих, в регионах первой волны открылись волонтерские центры, где можно получить помощь в переходе на цифровое ТВ.
Так, в Рязанской области волонтеры помогли установить оборудование 1,5 тыс. жителей, в основном к ним обращались пожилые люди и жители удаленных поселений. Помощь заключается в консультациях и, при необходимости, в выезде на место и настройке оборудования. Добровольцы оказывают эти услуги бесплатно.
Такие центры есть и в других регионах, где отключение аналоговых передатчиков произойдет позже. Например, в Самаре волонтерский центр уже работает на базе Поволжского университета телекоммуникаций и информатики.
Может ли случиться так, что телевизоры будут плохо показывать после перехода на "цифру"?
Проблем быть не должно. Переход на цифровое вещание в Тверской области, которая стала пилотным регионом в декабре 2018 года, прошел успешно. Регионы первой волны полностью готовы к отключению аналогового сигнала, по данным Минкомсвязи России.
"Ни один из семи регионов первой очереди, которые отключаются 11 февраля, не вызывает у нас ни малейшего беспокойства, — сообщил Алексей Волин, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. — Я могу также сказать, что наши постоянные контакты с 20 регионами второй очереди, которые отключаются 15 апреля, показывают, что подавляющее большинство из них уже готово к полноценному переходу на "цифру".