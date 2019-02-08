Spiegel: в Германии министра по делам семьи уличили в плагиате при написании диссертации

БЕРЛИН, 8 февраля. /ТАСС/. Пользователи немецкого портала, где анализируются находящиеся в открытом доступе научные работы на предмет плагиата, заподозрили министра по делам семьи ФРГ Франциску Гиффей в некорректном цитировании источников при написании диссертации, которую она защитила в 2009 году. Об этом сообщило в пятницу издание Der Spiegel.

По его информации, пользователи портала VroniPlag Wiki обнаружили несоответствия на 49 из более чем 200 страниц работы министра. Есть "многочисленные словесные и смысловые заимствования текста, которые как таковые не содержат соответствующих отсылок" к авторам. "Как минимум в 68 случаях" Гиффей не дала ссылок на источники высказываний или произвольно указала их, отмечается в публикации.

Министр, со своей стороны, заявила, что "писала работу добросовестно", и попросила Свободный университет Берлина дать оценку ее труду.

Обвинения в недобросовестном заимствовании цитат в прошлом становились причиной громких скандалов и даже отставок в правительственных кругах Германии. В начале февраля 2013 года со своего поста ушла министр образования и научных исследований ФРГ Аннетте Шаван, которую Университет имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе обвинил в плагиате и лишил ученой степени. В 2011 году решением Байройтского университета тогдашний министр обороны ФРГ Карл-Теодор цу Гуттенберг был лишен степени из-за аналогичных обвинений, которые в итоге также вынудили его уйти со своего поста.