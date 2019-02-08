Сейшелы предлагают туристам арендовать на время отдыха целые острова

ПРЕТОРИЯ, 8 февраля. /ТАСС/. Республика Сейшельские Острова (РСО) отныне предлагает туристам необычную услугу - желающий сможет арендовать целый остров с расположенной на нем виллой. Как сообщило в пятницу Сейшельское агентство новостей, такая мера входит в расширенный набор туристических продуктов, составленный Агентством развития островов (АРО), которое отвечает за экономическое благополучие страны.

АРО планирует строительство новых гостиниц и гостевых домов на отдаленных островах. До сих пор основная часть туристической инфраструктуры расположена на самом крупном острове, Маэ, и немногих соседних, а остальная часть клочков суши, составляющих РСО, - отдаленные атоллы и коралловые рифы - их можно посетить только мельком, потому что там негде остановиться.

В 2017-2018 годах доходы АРО составили 458 млн сейшельских рупий ($33,6 млн). "80 % из них приходятся на туристический сектор, так что у нас впечатляющий потенциал возможностей в этой сфере", - считает председатель правления АРО Патрик Берлуи.

АРО управляет 14 отдаленными островами, но располагает постоянно действующими туристическими объектами пока только на 12 из них за исключением Космоледо и Провиденс. По словам Берлуи, компания сосредоточит основные усилия на развитии туризма на этих двух островах в период до 2023 года. Речь идет о строительстве эко-отелей и частных вилл, а также эксклюзивных резиденций. Это соответствует общей стратегии сейшельского туризма, ориентированного на состоятельного, а не на рядового клиента.

Первый проект стартует позднее в этом году и представляет собой возведение эко-отеля на 55 номеров на острове Платт, который находится в 140 км к югу от Маэ. Это пока самый крупный проект на отдаленных островах после введения в строй гостиницы Four Seasons на острове Дерош в марте 2018 года. Мини-отели запланированы на островах Астоув, Фаркуар и Провиденс. Поскольку экосистемы там наиболее ранимы, количество номеров на каждом острове будет колебаться от четырех до шести.

РСО - архипелаг из 115 райских островов в центральной части Индийского океана - привлекает тысячи туристов со всего света, ищущих отдыха в теплых водах коралловых атоллов. Страна пользуется репутацией одного из наиболее популярных направлений для состоятельных молодоженов. Страну с населением менее 90 тыс. человек ежегодно посещают более 200 тыс. туристов.