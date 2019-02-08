Часы обратного отсчета до празднования Дня Победы запустили в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Часы обратного отсчета "100 дней до Победы!" запустили в пятницу в Пятигорске, они установлены в центре города возле гостиницы "Интурист", рядом с Аллеей почетных граждан Пятигорска. Почетную миссию пуска выполнил ветеран Великой Отечественной войны Николай Голин, передает корреспондент ТАСС.

"Это замечательная традиция, которая подчеркивает, что мы помним о том, какое горе принесла стране война и сколько сил потребовалось нашему народу на пути к Великой Победе. Подрастающее поколение видит это и чтит вас, ветераны", - сказал заместитель председателя думы Пятигорска Василий Бандурин.

Участниками торжественного мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны, представители администрации и гордумы, коллективы городских предприятий, актив общественных организаций, юнармейцы, студенты, школьники - жители и гости столицы СКФО. Школьники выступили со стихотворениями о войне, а затем все собравшиеся почтили память павших минутой молчания.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе администрации, к Дню Победы в школах, культурно-образовательных учреждениях города пройдет более десятка акций, в том числе общекраевые "Успей сказать: "Спасибо!", "Огни памяти" и военно-патриотическая игра "Зарница". Состоятся походы по местам боевой славы, пройдут открытые кинопоказы фильмов о Великой Отечественной, будут организованы выступления концертных "агитбригад", сообщили в пресс-службе.

Пятигорск был оккупирован немецко-фашистскими войсками 9 августа 1942 года, за 155 дней фашисты уничтожили в городе около 3 тыс. мирных жителей, 800 человек угнали в Германию. Нанесен колоссальный ущерб курортному хозяйству - фашистами было разрушено 350 сооружений, в том числе лаборатория Бальнеологического института, уничтожена ценная научная библиотека, вывезено ценное оборудование, сожжены и повреждены лучшие санатории. 11 января 1943 года части 9-й и 37-й армий освободили Пятигорск, и уже к концу года были вновь открыты все госпитали, функционировавшие до оккупации. В годы войны 22 тыс. пятигорцев ушли на фронт, все население города тогда составляло 60 тыс. человек.

Как сообщалось, в крае праздничные торжества в этом году пройдут под девизами "Помним! Гордимся!" и "Победа всегда с нами!". Новую программу готовит "тысячеголосый" детский хор "Поющая юность Ставрополья", Ставропольский академический театр драмы имени Лермонтова представит спектакли на военную тематику. Особое внимание уделят приведению в порядок памятников и мемориалов, планируется установка 24 мемориальных досок на школах, где учились ставропольцы - Герои Советского Союза.