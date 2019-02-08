Васильева: разница между сельскими и городскими школами в РФ становится все менее заметна

МАГАС, 8 февраля. /ТАСС/. Разница между городскими и сельскими школами и детсадами в России постепенно стирается и становится все менее заметна, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.

"Сегодня мы открыли [в Ингушетии] школу и детский садик <…> Для меня очень отрадно, что, бывая в регионах России, я все отчетливее вижу, что теряется разница между сельской школой, сельским детским садом и городской школой, городским детским садом", - сказала Васильева журналистам во время рабочего визита в Ингушетию в пятницу.

Она отметила, что в этой ситуации многое зависит от руководителя региона. И успеха добиваются те, кто "болеет душой за образование, погружен в это".

"Мне очень нравятся слова Юнус-Бека Баматгириевича (Евкурова, главы Ингушетии), что образование - это все. Это основа для всего: для медицины, для военных, для гуманитариев… Я думаю, что общими усилиями мы добьемся результатов, а результаты у нас главные - повышение качества образования и воспитание наших маленьких граждан", - добавила министр.