Васильева сообщила о росте числа девятиклассников, желающих получить профобразование

МАГАС, 8 февраля. /ТАСС/. Число школьников, которые после девятого класса переходят на среднее профобучение в колледжи, ежегодно растет, сообщила во время визита в Ингушетию в пятницу министр просвещения РФ Ольга Васильева.

"На сегодняшний день 59% [школьников], окончив девятый класс, выбирают среднее профессиональное образование, и если в 2017 году у нас было 940 тыс. поступивших на первый курс в колледжи, то в 2018 году это уже 1,2 млн девятиклассников", - сказала Васильева.

Министр отметила, что в регионах будет создано 16 тыс. новых образовательных мест, а школы будут оснащены всем необходимым высокотехнологичным оборудованием.

"Мы не только строим современные новые школы, но и улучшаем в ней образовательные технологии, улучшаем всю инфраструктуру, улучшаем ее содержание. Для достижения международных образовательных стандартов в рамках нацпроекта "Образование" необходимо решить десять задач, одна из них - это строительство новых, современных школ с высокотехнологичным оснащением. В рамках этой задачи только в сельской местности будет создано 16 тыс. новых образовательных мест", - добавила министр.