Учителя указали на отсутствие авторитетных учебников по географии в федеральном перечне

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Председатели региональных отделений Российской ассоциации учителей географии, учителя и преподаватели географии, а также представители общественности указали на отсутствие авторитетных изданий по географии в новом федеральном перечне учебников (ФПУ). Также из перечня исключены издания, основанные на предметных знаниях и современных педагогических технологиях, сообщается в имеющемся в распоряжении ТАСС письме работников образования президенту Русского географического общества Сергею Шойгу.

В письме отмечается, что новый ФПУ основан на проведенной в 2018 году дополнительной экспертизе, которая вызвала большой отрицательный резонанс как среди авторов и учителей, так и ученых. Профессиональная педагогическая среда поставила под сомнение прозрачность этой экспертизы. "Процедура проведения дополнительной экспертизы привела к тому, что из федерального перечня были исключены не просто хорошо известные педагогам линии учебников, зарекомендовавшие себя с лучшей стороны как у учителей, так и у экспертов, а именно те учебники, по которым работает более 90% школ РФ в 85 субъектах", - говорится в письме.

Авторы документа отмечают, что из семи линий учебников по географии для 5-9 классов, включенных в предыдущий ФПУ, в новом представлены только две линии, что затруднит качественно и полноценно завершить изучение курса в 9 классе. "В новый Федеральный перечень авторы документа включили только две и не самые "популярные" линии учебников по географии, которые выбрали менее 10% школ РФ", - говорится в письме.

Отмечается, что по исключенным из ФПУ изданиям учились многие победители и призеры всероссийских и международных олимпиад по географии. Кроме того, по некоторым из них училось не одно поколение школьников на протяжении более 20 лет. "Потеря в качестве школьного географического образования с принятием нового Федерального перечня очевидна", - добавляют авторы письма.

В качестве мер авторы, в частности, предлагают, вернуться к прошлому перечню 2014 года до разработки объективной процедуры включения учебников в ФПУ, а также разрешить школам в 2019-2021 годах закупать учебники именно из этого перечня. Кроме того, предлагается провести экспертизу изданий на соответствие Концепции развития географического образования в РФ, примерной программе, новой редакции ФГОС осенью 2020 года с последующим формированием нового перечня зимой 2021 года.

В Русском географическом обществе ТАСС подтвердили получение письма работников образования.

Позиция Министерства просвещения РФ

В Минпросвещения РФ сообщили ТАСС, что к ним не поступало официального обращения.

"При этом хотим отметить, что сейчас научно-методический совет по учебникам разрабатывает новый порядок формирования федерального перечня учебников. Планируется привлечь к обсуждению проекта экспертное и профессиональное сообщество. В отношении учебников географии можно сказать следующее: по действующему порядку дополнения в ФПУ можно делать ежегодно, в установленном порядке и установленные сроки подавая необходимые документы на рассмотрение Научно-методическому совету", - сообщил ТАСС в пресс-службе министерства.

Там отметили, что действующий порядок не предусматривает роли министерства в назначении экспертов или экспертов, состоящих в конкретных общественных организациях, для экспертизы учебников по конкретным предметам.

"Тем не менее, учитывая авторитет и значение таких организаций, как Русское географическое сообщество, министерство готово рекомендовать экспертным организациям наладить конструктивную совместную работу по повышению качества экспертизы учебников", - добавили в пресс-службе.

О федеральном перечне учебников

В конце 2018 года министр просвещения РФ Ольга Васильева утвердила федеральный перечень учебников, который был сокращен с 1 370 до 863 наименований. В новый перечень вошли издания, которые прошли дополнительную экспертизу и получили положительные экспертные заключения. К проведению дополнительной экспертизы были привлечены более 290 экспертов, в том числе заслуженные учителя, лауреаты педагогических конкурсов, научные сотрудники, а также сертифицированные эксперты Российской академии образования.