Косаток и белух из бухты Средней в Приморье освободят в ближайшее время

ТАСС, 8 февраля. Операция по освобождению косаток и белух из бухты Средней Приморского края начнется в ближайшее время. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минприроды РФ.

Как сообщалось ранее, в приморской бухте Средней под Находкой в специальном центре передержки находятся 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток, там же было 90 белух, позднее, по сообщениям региональных СМИ, три белухи пропали. В связи с выловом косаток и белух возбуждено уголовное дело о незаконной добыче.

"Сегодня есть все основания утверждать, что освобождение морских млекопитающих, заложников ситуации в бухте Средняя Приморского края, произойдет в самое ближайшее время. Межведомственная рабочая группа совместно с экспертами учеными после осмотра животных даст заключение об этапности выпуска", - приводит пресс-служба слова главы министерства Дмитрия Кобылкина.

В ближайшее время госинспекторы Росприроднадзора совместно с представителями Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой, СУ СК по Хабаровскому краю, специалистами НИИ планируют начать мероприятия по осмотру животных для подтверждения их текущего состояния и принятия дальнейших решений о точном времени и способе их выпуска из вольеров, добавили в Минприроды.

Косатки и белухи включены в перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых ежегодно устанавливается ограничение допустимого улова. Вылов был произведен с серьезными нарушениями половозрастных запретов по особям, утверждают в министерстве.