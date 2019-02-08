Реставрация дома на Никитском бульваре в Москве займет не менее полугода

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Реставрационные работы в доме на Никитском бульваре, где 4 февраля произошел пожар, займут не менее полугода после получения разрешения на работы. Сейчас время ведется обследование конструкций, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта.

"В настоящее время проводится обследование конструкций здания для определения нанесенного ущерба зданию после пожара. После проведения всех изысканий, проектирования ремонтных работ и дополнительного обследования конструкций можно будет ответить на вопрос о возможности полного восстановления квартир в пострадавшем от пожара доме. После получения технического заключения комиссии восстановительные и реставрационные работы будут завершены не ранее чем через шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Кроме того, сейчас в доме проводятся работы по усилению конструкций и перекрытий, поврежденных пожаром. "Также вывозится мусор <…> Дополнительно ведется просушка всех помещений дома, которые пострадали в результате тушения пожара", - отмечается в сообщении пресс-службы департамента.