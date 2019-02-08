Ремонт круизного судна "Князь Владимир" завершится к апрелю 2019 года

СОЧИ, 8 февраля. /ТАСС/. Плановые работы по обновлению систем вентиляции, кондиционирования и электроснабжения, косметический ремонт кают и обновление интерьера общественных зон круизного теплохода "Князь Владимир" завершатся к 1 апреля 2019 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании-оператора "Черноморские круизы".

В навигацию 2018 года лайнер "Князь Владимир" совершил восемь рейсов и перевез более 2,7 тыс. пассажиров. Отправление первого рейса теплохода из Сочи в Севастополь в сезон 2018 года изначально было намечено на 29 апреля, однако было перенесено из-за неисправности судна на 6 мая. Затем старт кампании был вновь отложен. В итоге в первый круиз лайнер отправился из Сочи в начале августа.

"В рамках подготовки к навигации 2019 года на "Новороссийском судоремонтном заводе" проводится межнавигационная подготовка круизного лайнера "Князь Владимир". Ведутся плановые ремонтные работы по обновлению системы вентиляции, кондиционирования и электроснабжения. Для более комфортного отдыха туристов проводится косметический ремонт кают и обновление интерьера общественных зон. Все запланированные ремонтные мероприятия проходят согласно графику и будут завершены к 1 апреля 2019 года", - сообщили в пресс-службе компании.

Ранее пресс-служба "Новороссийского судоремонтного завода" сообщала, что в середине февраля будут проведены доковые работы по постановке судна в плавдок, очистка корпуса теплохода и его покраска.

Недельный круиз по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь организован в 2016 году по поручению президента РФ о восстановлении регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе. На судне доступно 300 кают, лайнер вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа, оборудован тремя бассейнами, двумя ресторанами с питанием по системам "шведский стол" и "а-ля карт", кинотеатром, барами, дискотечной и концертной площадками. В 2018 году "Князь Владимир" выполнил девять рейсов и перевез около 3 тыс. человек, что больше по сравнению с 2017 годом в среднем на 100 человек за круиз.