В Сирии прошли митинги против блокировки гуманитарной помощи силами СДС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Жители сирийских провинций Ракка и Дейр-эз-Зор провели акции протеста с требованием вывести с территории Сирии войска возглавляемой США коалиции и против блокирования доставки гуманитарной помощи отрядами вооруженной организации "Силы демократической Сирии" (СДС). Об этом сообщил в пятницу журналистам руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"В провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор зафиксированы акции протеста против блокирования подконтрольными США "Сирийскими демократическими силами" доставки гуманитарной помощи. В ходе митингов в населенных пунктах Абу-Хаммад, Хавиджет-Шиан, Сахальбия и Сафсафа местные жители потребовали вывести с территории Сирии войска возглавляемой США коалиции и обратились к международному сообществу и сирийским властям с просьбой помочь прекратить блокирование гуманитарных грузов, выделенных международными организациями", - сказал он.

Соломатин также сообщил, что один сирийский военнослужащий погиб при обстреле боевиками одного из районов Идлибской зоны деэскалации.

"В Идлибской зоне деэскалации в течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Шир-аль-Сахаб, Кинсибба, Кбана и Макла-Байт-Джунайд провинции Латакия, Крах провинции Алеппо, а также северной окраины города Алеппо. В результате одного из обстрелов погиб один военнослужащий вооруженных сил САР", - отметил глава Центра.

Он также напомнил, что с 8 февраля в Алеппо приступила к работе гуманитарная миссия из Армении. "На миссию в составе 83 человек возложены задачи по разминированию вне зоны боевых действий, противоминному информированию населения и оказанию медицинской помощи жителям Алеппо. Вопросы доставки армянских специалистов в Сирию, а также их логистического обеспечения осуществляются при поддержке российской стороны", - сказал Соломатин.

По информации генерала, за прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одну благотворительную акцию в населенном пункте Дама провинции Эс-Сувейда, в ходе которой нуждающимся жителям выдано 200 комплектов одеял и полотенец, а также 200 предметов одежды.

В новость внесены изменения (22:42 мск) - добавлены высказывания главы Центра примирения