На Сахалине открываются международные спортивные игры "Дети Азии"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Первые зимние международные спортивные игры "Дети Азии" стартуют на Сахалине в субботу, торжественная церемония открытия пройдет вечером того же дня, сообщили ТАСС в оргкомитете Игр.

"Погода нас не подведет, но будет очень холодно, поэтому людям советуем принести горячий чай в термокружках", - сообщил собеседник агентства.

По информации организаторов, первые спортивные соревнования состоятся в субботу в 13:00 по местному времени (05:00 мск), это будут лыжные гонки. В это же время в Южно-Сахалинске с площади Ленина стартует эстафета огня игр. В первый день Игр участники будут состязаться в таких видах спорта как хоккей и шорт-трек.

Участниками состязаний станут около 1200 спортсменов из 20 стран. В их числе - Казахстан, Монголия, Узбекистан, Туркмения, Непал, Республика Корея, Таиланд, Гонконг, Иордания, Таджикистан, Филиппины, Япония, Афганистан, Кыргызстан, ОАЭ, Индия, Кувейт, Сирия, Армения. Россию представят команды из регионов Центрального, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Церемония открытия

Церемония открытия пройдет в 18:00 (10:00 мск) на стадионе "Спартак", в ней примут участие свыше 1,3 тыс. человек. На трибунах разместятся 3,6 тыс. зрителей, еще 2 тыс. человек расположатся на футбольном поле стадиона. Мероприятие будет разбито на три тематических блока, посвященных истории Сахалина, его настоящему и будущему, а также России в целом. Перед зрителями выступят именитые артисты и олимпийские чемпионы, а также 25 сахалинских коллективов, артисты из Новосибирска, Якутии, Москвы и Санкт-Петербурга.

Среди них будут олимпийские чемпионы, известные диджеи и певцы, имена которых организаторы пока не раскрывают. Параллельно со спортивными соревнованиями в Южно-Сахалинске развернется обширная культурная программа, которая будет включать мероприятия в театрах и парках города.

"Дети Азии"

"Дети Азии" пройдут на Сахалине до 16 февраля. Участники будут соревноваться в восьми видах спорта: горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей. Огонь в Южно-Сахалинске 9 февраля будут нести 40 факелоносцев, среди которых - министр спорта РФ Павел Колобков, почетный гражданин областного центра Мияниси Ютако, репер L"One, а также лучшие спортсмены Южно-Сахалинска, представители адаптивного спорта, организаций и предприятий, городской власти, пенсионеры, деятели культуры.