Глава Сахалина предложил превратить комплекс игр "Дети Азии" в спортивный лагерь

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко предложил создать на основе объектов первых зимних Международных спортивных игр "Дети Азии", которые стартуют на острове 9 февраля, спортивный юношеский лагерь. Об этом глава региона рассказал журналистам в субботу во время пресс-конференции, посвященной началу соревнований.

"Я вышел с инициативой к главе нашего государства, чтобы на базе замечательного комплекса [построенного к играм] сделать всероссийский спортивный юношеский лагерь", - сообщил Лимаренко. Он выразил надежду на то, что в этом лагере будут готовиться будущие олимпийские чемпионы".

Глава Сахалина напомнил, что к Играм было закуплено новое оборудование мирового уровня, и все объекты, которые построены, сформировали специальный комплекс. По его мнению, этот комплекс позволяет проводить мероприятия международного уровня. Он предложил использовать его для подготовки российских спортсменов к важным мероприятиям. В том числе к Олимпиаде в Токио 2020 года и к зимним Олимпийским играм в Пекине 2022 года.

Лимаренко отметил, что на Сахалине созданы все необходимые условия для проведения тренировок и адаптации спортсменов. Таким образом, спортивное наследие Игр "Дети Азии" может стать и всероссийским юношеским лагерем, и площадкой для тренировок профессиональных спортсменов.

Церемония открытия игр пройдет в 18:00 (10:00 мск) по местному времени. Они продлятся до 16 февраля.

Участники будут соревноваться в восьми видах спорта: горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей. Россию представляют команды из Москвы, республик Татарстан, Башкортостан, Саха (Якутия), Сахалинской области, ряда регионов Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов.