Флешмоб по случаю перехода на цифровое телевидение в Магадане собрал 300 участников

ТАСС, 9 февраля. Массовая флешмоб-акция, посвященная отказу от аналогового и переходу на цифровое телевещание прошла в субботу в Магадане. В ней приняли участие свыше 300 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Магадана.

Магаданская область вошла в число первых регионов, где в опережающем режиме подключат бесплатное цифровое телевидение. С этого момента для всех жителей станут доступны 20 бесплатных федеральных каналов.

"Участники [акции] подняли вверх прямоугольники, из которых составилось изображение телевизионной испытательной таблицы. Потом они повернули листы другой стороной и появилась эмблема цифрового эфирного телевидения в форме бабочки с логотипами телеканалов. Всего в флешмобе участвовало более 300 человек", - рассказали в пресс-службе.

В субботу такие же акции, как ожидается, пройдут на центральных площадях Грозного, Пензы, Рязани, Тулы, Ульяновска и Ярославля. Там аналоговый сигнал отключат 11 февраля.