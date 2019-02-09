В семи регионах пройдут флешмобы по случаю перехода России на цифровое вещание

МОСКВА, 9 февраля /ТАСС/. Более 2 тыс. участников флешмоба в семи регионах России создадут в субботу "живые картины", чтобы напомнить россиянам о скором отключении аналогового телевизионного вещания и переходе на "цифру". Об этом ТАСС рассказали в правительствах регионов, где отключение аналогового телевидения произойдет уже 11 февраля.

В полдень участники акции в Магадане, Грозном, Пензе, Рязани, Туле, Ульяновске и Ярославле, где 11 февраля будет отключено аналоговое телевизионное вещание, одновременно поднимут над головами прямоугольники, создав гигантское изображение знакомой всем с детства телевизионной испытательной таблицы - сетки с кругами и полосами. Затем они перевернут листы и сложат фирменную эмблему-бабочку цифрового эфирного телевидения с логотипами 20 федеральных телеканалов. Первая "живая картина" будет символизировать окончание аналогового вещания, вторая - переход на цифровой формат ТВ. "Всего в акции примут участие 2400 волонтеров", - рассказали ТАСС организаторы флешмоба.

Бабочки в кремле

Флешмоб пройдет в субботу на центральных площадках в семи городах. В Ярославле в акции на площади Советской примут участие около 300 волонтеров. "Это, в основном, студенты, с ними в пятницу прошла репетиция, а само мероприятие будут снимать несколько телекамер, а также с высоты с помощью квадрокоптера", - рассказала ТАСС пресс-секретарь департамента информатизации и связи правительства Ярославской области Алеся Антонич. Студентов высших и средне-специальных учебных заведений привлекли к участию во флешмобе и в Ульяновске, где акция объединит 290 волонтеров, часть из них была задействована в помощи по подключению цифровых приставок населению.

В Туле флешмоб пройдет на территории кремля, трансформировать "тест-таблицу" в "бабочку" будут порядка 300 волонтеров. "Ведущие мероприятия расскажут о переходе региона на цифровое вещание, выступит руководитель тульского филиала "Российской телевизионной и радиовещательной сети" (РТРС)", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона. В Пензе флэшмоб пройдет на Юбилейной площади, между пензенской филармонией и киноконцертным залом. В Рязани на площадке возле Рязанского кремля соберутся 460 волонтеров, а после того, как сложится "бабочка", власти наградят десять самых активных волонтеров, помогавших рязанцам устанавливать и настраивать оборудование для приема цифрового сигнала.

В Грозном создавать "живые картины" будут 460 волонтеров, флешмоб пройдет на центральной площади города. Как сообщил ТАСС директор филиала РТРС "РТПЦ Чеченской Республики" Сергей Еременко, Чечня готова к отключению аналогового сигнала, все объекты по передаче цифрового сигнала полностью подключены и введены в эксплуатацию. "Никаких сложностей с отключением не видим, население республики смотрело десять каналов первого мультиплекса на протяжении более трех лет. Жители адаптированы и привыкли к вещанию в цифре", - отметил он и добавил, что социально незащищенным категориям граждан для приобретения оборудования выделено 3,2 млн рублей, подключать оборудование гражданам будут помогают волонтеры.

"Цифра" в три этапа

Переход на "цифру" происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Для всех жителей РФ становятся доступными и бесплатными 20 федеральных каналов - "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр" (первый мультиплекс), "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ" (второй мультиплекс). Вопрос о вхождении региональных телекомпаний в цифровой пакет после отключения аналогового вещания пока не решен.

Отключение аналогового вещания пройдет в России в три этапа и завершится 3 июня 2019 года. Так, 3 декабря 2018 года пилотный проект отключения аналоговых передатчиков был успешно осуществлен в Тверской области. 11 февраля аналоговый сигнал федеральных каналов будет отключен в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях и Чечне. 15 апреля аналоговое вещание прекратится еще в 20 регионах, а 3 июня - в остальных 57.