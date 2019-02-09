СМИ: в Нагасаки пострадавшие от атомной бомбардировки провели митинг против разрыва ДРСМД

ТОКИО, 9 февраля. /ТАСС/. Пострадавшие от американской атомной бомбардировки жители Нагасаки провели в субботу акцию протеста против прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил телеканал NHK.

В акции, которая прошла в Парке мира, построенном в память о жертвах той трагедии, приняли участие около 80 человек. Они договорились отправить в посольства США и России в Японии коллективные письма с призывом к обеим странам продолжить прилагать усилия к ядерному разоружению.

"Мы решительно протестуем против действий США и РФ и обращаемся к ним с тем, чтобы они приложили все усилия для ядерного разоружения. Мы желаем полной ликвидации ядерного оружия и хотим, чтобы Нагасаки навсегда остался последним местом, куда была сброшена атомная бомба", - говорится в письме.

1 февраля президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, если со стороны Москвы не будут предприняты действия по возвращению к выполнению его положений. 2 февраля о приостановке участия в договоре объявил и президент России Владимир Путин. При этом он поручил более не инициировать переговоры с США по этой проблематике и подчеркнул, что американская сторона должна созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.