Медведев поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована в субботу на сайте правительства РФ.

"Примите мои искренние поздравления с Днем гражданской авиации, - сказано в сообщении. - Воздушный транспорт играет важнейшую роль в жизни нашего государства, способствует росту его экономики и укреплению межрегиональных связей. Сокращает огромные расстояния между городами, странами, континентами и, конечно, людьми".

Как отметил Медведев, "профессия авиатора по праву считается одной из самых престижных и в то же время - ответственных". Она, напомнил премьер-министр, "требует высочайшей квалификации и самоотдачи, безупречной выдержки и дисциплины, умения мгновенно находить решение в самых сложных ситуациях".

Глава правительства также подчеркнул важность развития российского авиакомплекса.

"Обновляется парк авиалайнеров, строятся новые аэродромы и взлетно-посадочные полосы, увеличиваются объемы внутренних и международных перевозок, повышается качество услуг. В основе этого - давние традиции отрасли, а значит, особые слова благодарности - ее ветеранам. Сегодня вы передаете свои знания и опыт молодому поколению профессионалов", - говорится в поздравлении.

Премьер-министр также пожелал авиаторам "крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго".