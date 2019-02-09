Владельцы газеты National Enquirer отрицают обвинения со стороны главы Amazon в шантаже

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Компания American Media, которой принадлежит газета National Enquirer, отрицает, что сотрудники издания пытались шантажировать самого богатого человека в мире, основателя компании Amazon Джеффа Безоса. Об этом говорится в заявлении, распространенном компанией в пятницу.

Суть обвинений

Безос сообщил, что подвергался шантажу и вымогательству со стороны сотрудников National Enquirer. По словам Безоса, они угрожали публикацией sms-сообщений и фотографий интимного содержания, которыми якобы обменивались предприниматель и его любовница - актриса Лорен Санчес. Основатель Amazon заявил, что решил не поддаваться угрозам и опубликовать свою переписку с представителями газеты на этот счет. Безос в настоящее время находится в процессе развода со своей супругой Маккензи.

Как подчеркивается в заявлении American Media, в компании "полностью уверены, что действовали законно" при освещении ситуации вокруг Безоса. В компании также сообщили, что, "когда Безос выступил с недавними обвинениями, она добросовестно проводила консультации, чтобы решить все вопросы с ним". "Несмотря на это, в свете обвинений, с которыми выступил Безос, был созван совет директоров, он решил, что нужно незамедлительно провести тщательное расследование в связи с этими утверждениями. После его завершения совет предпримет любые необходимые действия", - говорится в заявлении.

Переписка с любовницей

Безос и его супруга объявили, что намерены развестись 9 января 2019 года. Днем позже в National Enquirer был опубликован материал об отношениях предпринимателя с его любовницей, в нем, в частности, приводились сообщения, которыми обменивались Безос и Санчес. Безос, как он сообщил в четверг, после этого распорядился провести частное расследование, чтобы выяснить, как в распоряжение National Enquirer попала его переписка с любовницей.

По утверждению Безоса, главный редактор National Enquirer Дэвид Пекер узнал о расследовании и через своих представителей потребовал прекратить его. В противном случае он угрожал опубликовать новые сообщения, а также фотографии интимного содержания, которыми якобы обменивались Безос и Санчес. Кроме того, Пекер хотел, чтобы Безос публично заявил, что в материалах National Enquirer, касающихся него, нет политической подоплеки.

Безос заявил, что ответил отказом. Санчес находится в процессе развода с бизнесменом Патриком Уайтселлом.

О Безосе

Джефф Безос и его жена Маккензи, которым сейчас 55 и 48 лет, прожили в браке четверть века. Они познакомились в начале 1990-х в хедж-фонде D.E. Shaw. Вскоре после свадьбы они переехали в Сиэтл (штат Вашингтон), где Безос основал свою компанию, ставшую крупнейшей в мире по продажам товаров через интернет. У пары четверо детей.

Помимо Amazon, капитализация которой в 2018 году достигла $1 трлн, однако позже снизилась примерно до $780 млрд, Безос владеет аэрокосмической компанией Blue Origin. В 2013 году он приобрел газету The Washington Post за $250 млн.