Полуфинал конкурса "Лидеры России" по ЮФО собрал почти 300 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 февраля. /ТАСС/. Полуфинал окружного этапа конкурса управленцев "Лидеры России" на Юге России стартовал в субботу в Ростове-на-Дону, передает корреспондент ТАСС. Он собрал около 300 участников.

По данным организаторов, приглашение в полуфинал окружного этапа получили 334 человек из разных регионов ЮФО. В окончательный список полуфиналистов этапа вошли 267 человек. Из них 91 участник из Краснодарского края, 85 - из Ростовской области, 35 - из Волгоградской области, 18 - из Крыма, 17 - из Севастополя, 10 - из Астраханской области, семь человек из Калмыкии, четыре - из Адыгеи и трое граждан Украины.

"В северо-кавказских регионах [среди участников конкурса] доминируют работники бюджетной сферы. В Поволжье - представители научно-технической, вузовской интеллигенции. Ростовская область - это прежде всего динамичная экономика, здесь <...> все отрасли приоритетны", - сказал журналистам наставник конкурса ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Ростовская область в прошлом году заняла пятое место среди регионов России по количеству финалистов конкурса. По словам губернатора региона Василия Голубева, часть победителей уже работает в органах власти.

"Пять человек из тех, кто попал в финал, уже сегодня работают в новых должностях. Это самые разные направления: среди них есть руководители органов исполнительной власти, советники губернатора Ростовской области, руководители комитетов Законодательного собрания и органов местного самоуправления", - сказал Голубев.

Всего в полуфинал конкурса "Лидеры России" по всей стране прошли 3294 человек, что на 20% превышает количество полуфиналистов в 2018 году. Итоги этапа по ЮФО станут известны 11 февраля. Все три дня участники будут посещать мастер-классы и проходить различные тестирования.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. В очные полуфиналы конкурса вышло около 3,3 тыс. человек.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана в мае текущего года для развития одноименной платформы.

Успешный опыт конкурса "Лидера России" было решено перенести на городской уровень в Санкт-Петербурге с целью расширения практики создания социальных лифтов. В феврале губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе будет проводиться свой управленческий кадровый конкурс.