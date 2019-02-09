Десять финалистов "Лидеров России" по СЗФО получили назначения в органах власти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Десять финалистов конкурса "Лидеры России" 2018 года в Северо-Западном федеральном округе получили посты в региональных органах власти, сообщил на открытии полуфинала второго конкурса по СЗФО полномочный представитель президента в округе Александр Гуцан.

Полуфинал конкурса "Лидеры России" по Северо-Западному федеральному округу открылся в субботу в Санкт-Петербурге. В этом году в полуфинал от всех 11 субъектов округа вышли 432 человека. Наибольшее число участников представляют Петербург - от него участвуют 311 человек, вторым по числу конкурсантов идет самый западный регион России - Калининградская область, от которой участвуют 23 человека. Наименьшее число участников в полуфинал вышли от Ненецкого автономного округа - его представляют три человека. Один из участников полуфинала представляет Украину.

"Среди финалистов от Северо-Западного федерального округа в прошлом году назначения и повышения получили десять человек", - сказал Гуцан.

В качестве примера он привел участника "Лидеров России" менеджера "Сбербанка" Павла Татаренко, который по приглашению губернатора Новгородской области Андрея Никитина стал региональным министром образования. Также Гуцан отметил Юлию Аблец - экс-сотрудницу транспортной компании "Деловые линии", которая после участия в конкурсе возглавила комитет по молодежной политике Санкт-Петербурга, и других.

В церемонии также приняли участие председатель конкурса, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров и наставники конкурса: министр транспорта РФ Евгений Дитрих и временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В субботу полуфиналисты пройдут компьютерное тестирование. Финалистов конкурса определят 11 февраля.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя, 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в нем зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе, в очные полуфиналы конкурса вышло около 3,3 тыс. человек.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана в мае текущего года для развития одноименной платформы.