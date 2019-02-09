Президент Финляндии и Фетисов сыграли в хоккей в центре Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё в субботу утром принял участие в хоккейном матче, организованном на открытом воздухе в центре Хельсинки. Эта акция, получившая название Save Pond Hockey, проходит уже в пятый раз.

Она направлена на то, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата.

Всего в соревнованиях принимают участие 32 команды и свыше 250 человек. Ниинистё сыграл в матче, открывающем первенство. Вместе с ним на лед вышли легенды финского и российского хоккея Яри Курри и Вячеслав Фетисов, а также многие другие известные финские хоккеисты.

"Именно игра в хоккей на открытом воздухе помогла мне в осуществлении моей мечты. В детстве я практически все дни с октября по апрель проводил в Москве на льду прудов и рек. Теперь же вместо коньков нужно, к сожалению, надевать костюм для плавания", - прокомментировал участие в турнире Фетисов. По его словам, он рад приехать в Хельсинки и сыграть здесь в хоккей для привлечения внимания к важной проблеме борьбы с изменением климата.

По итогам матча команда Ниинистё уступила команде, за которую выступал Фетисов, со счетом 7:9. При этом финскому президенту удалось дважды поразить ворота противника.