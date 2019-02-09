Мытищи взяли шефство над одноименным новейшим кораблем Балтийского флота

КАЛИНИНГРАД, 9 февраля. /ТАСС/. Глава Мытищ Виктор Азаров и командир новейшего малого ракетного корабля "Мытищи" Адиль Азимов подписали в субботу в Балтийске - главной базе Балтийского флота - договор о шефских связях между подмосковным городом и экипажем корабля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе флота.

"Подписание шефского договора проходило на борту МРК "Мытищи" в соединении ракетных кораблей и катеров. Подписи под ним поставили командир корабля капитан третьего ранга Адиль Азимов и глава города Виктор Азаров, который возглавляет официальную делегацию этого подмосковного муниципалитета", - сказали в пресс-службе.

Как пояснил ТАСС официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов, договор призван содействовать совместной работе по воспитанию молодежи и популяризации традиций ВМФ. "Надеемся, что уже в весенний призыв - 2019 на МРК "Мытищи" придут служить призывники из города Мытищи", - добавил он.

Сейчас больше десяти кораблей и судов Балтийского флота носят названия регионов и городов России. Шефами соединений и воинских частей также являются более 20 организаций и предприятий.

"Мытищи" - головной корабль проекта 22800 ("Каракурт"), пополнивший состав ВМФ России в середине декабря 2018 года. Корабли этого типа имеют водоизмещение около 800 т и могут развивать скорость свыше 30 узлов. Они оснащены, в частности, ракетным комплексом "Калибр".