Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 февраля. /ТАСС/. Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта. Об этом в релизе сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

В субботу с 08:30 мск дорогу закрывали для движения большегрузов из-за непогоды в Грузии.

"С 13:00 мск дорога работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды.