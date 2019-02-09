В УПЦ опровергли информацию о недостаче культурных ценностей в Киево-Печерской лавре

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Недостача культурно-религиозных ценностей в Киево-Печерской лавре отсутствует, а заведенное уголовное дело является абсурдом. Об этом в субботу корреспонденту ТАСС заявил руководитель информационного отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) архиепископ Климент.

"В Киево-Печерской лавре не только нет недостачи каких-то предметов, являющихся культурно-религиозной ценностью, но и, наоборот, она является примером того, как нужно сохранять культурно-религиозное наследие и приумножать его для последующих поколений", - сказал он.

Архиепископ напомнил, что за последние десятилетия лавра собственными силами сделала многое для своего сохранения и восстановления. "От государства монастырь принял исключительно руины, а сегодня это украшение не только нашей столицы, но и мирового масштаба", - подчеркнул он.

Комментируя открытое полицией дело по факту недостачи ценностей, архиепископ Климент отметил, что "объяснения ему нет никакого", добавив, что "это абсурдное дело".

Ранее в субботу СБУ сообщила, что полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с якобы пропажей культурных ценностей, переданных на хранение служителям Киево-Печерской лавры.

Ситуация вокруг имущества монастыря

На фоне начатой в прошлом году кампании по подготовке к созданию новой церковной структуры, независимой от Московского патриархата, министерство культуры Украины в сентябре 2018 года создало комиссию для описи и оценки церковного имущества канонической УПЦ. При этом эксперты обращали внимание на то, что бывший глава неканонического Киевского патриархата Филарет, один из наиболее активных поборников создания новой церкви, неоднократно публично заявлял, что претендует на главные святыни православного народа - Киево-Печерскую и Почаевскую лавры.

В начале января в министерстве культуры сообщили, что комиссия в ходе проверки якобы выявила недостачу 10 предметов, еще два предмета были указаны как находящиеся в аварийном состоянии, 65 - как нуждающиеся в реставрации, 253 - как отреставрированные. По итогам проверки комиссия минкультуры рекомендовала также Киево-Печерской лавре вернуть государству культурные ценности, не используемые в религиозных обрядах.

Киево-Печерская лавра - один из первых по времени основания монастырей в Древнерусском государстве. Основана в 1051 году при Ярославе Мудром монахом Антонием.