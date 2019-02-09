Профсоюзы Италии проводят акцию протеста против политики правительства

РИМ, 9 февраля. /ТАСС/. Крупнейшие профсоюзы Италии, включая Всеобщую итальянскую конфедерацию труда, Итальянскую конфедерацию профсоюзов трудящихся, Итальянский союз труда, организовали в субботу многочисленную демонстрацию в итальянской столице. Как сообщает новостной канал Rai News 24, на центральной площади Республики собираются тысячи участников из разных регионов Италии.

Организаторы акции запланировали шествие до площади Святого Иоанна, где состоятся выступления лидеров профсоюзов. Акция носит название "Будущее - труду" и призвана привлечь внимание к проблеме занятости населения, трудностям в пенсионной и финансовой системах, недостаточному экономическому росту. Профсоюзы призывают правительство изменить нынешний экономический курс.

Итальянские профсоюзы единодушно критически высказываются о принятом бюджете на 2019 год, сочтя меры правительства по улучшению ситуации на рынке труда и пенсионную реформу неудовлетворительными. Кроме того, они указывают на опасность экономической рецессии и падение объемов промышленного производства. Достаточно критически профсоюзы отзываются и об инициативе введения минимального содержания для неимущих и безработных.

К профсоюзам присоединились представители ассоциации промышленников Confindustria, которые также критикуют меры правительства и требуют обеспечить большие инвестиции в экономику страны.

Согласно последней оценке ЕС, экономический рост в 2019 году в Италии составит 0,2% ВВП. Последние статистические данные по двум триместрам 2018 года указывают, что итальянская экономика уже вошла в техническую рецессию.