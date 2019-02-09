В Кронштадте отметили 115-летие подвига моряков крейсера "Варяг"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Торжества в честь 115-й годовщины подвига моряков крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" прошли в субботу в Кронштадте. Представители командования ВМФ РФ и властей Санкт-Петербурга возложили цветы к мемориальным доскам в Кронштадтском Морском Никольском соборе, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

"Сегодня в Кронштадте прошли торжества в честь 115-летия героического подвига крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец". Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, командующий ВМФ Владимир Королев, военнослужащие ВМФ РФ, курсанты военных вузов возложили цветы к мемориальным доскам в Кронштадтском Морском Никольском соборе. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий отслужил божественную литургию в память о подвиге экипажей двух кораблей", - говорится в сообщении.

Бронепалубный крейсер "Варяг" и канонерская лодка "Кореец" с началом Русско-японской войны 1904-1905 годы в нейтральном корейском порту Чемульпо были блокированы японской эскадрой под руководством контр-адмирала Сотокити Уриу. 9 февраля (27 января по старому стилю) 1904 года русские моряки попытались прорвать блокаду, вступив в бой с превосходящими силами противника. После ожесточенного сопротивления получивший значительные повреждения крейсер был затоплен его командой на мелководье, а канонерка "Кореец" взорвана. Потери русских моряков на обоих кораблях, по разным данным, составили от 31 до 33 человек убитыми и от 60 до 190 ранеными.

"У них не было никакого выхода, кроме одного: либо погибнуть с честью, либо сдаться. Они выбрали честь", - приводит слова Беглова пресс-служба.

Главком ВМФ в своем выступлении поблагодарил главу города за вклад в воссоздание Кронштадтского Морского Никольского собора и сохранение исторической памяти о подвигах российских военных моряков. Участники церемонии ознакомились с выставкой, посвященной подвигу крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец", а также Чесменскому сражению, 250-летие которого будет отмечаться в следующем году.