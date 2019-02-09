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Суд в Турции 26 февраля рассмотрит вопрос снятия ареста с судна с российским экипажем

Судно, на борту которого находятся девять россиян, было арестовано в июне 2018 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 февраля. /ТАСС/. Суд в Турции 26 февраля рассмотрит возможность снятия ареста с судна Streamline с российским экипажем, которое находится в Стамбуле. Об этом сообщил ТАСС в субботу технический инспектор труда Азово-Донской территориальной организации Российского профсоюза моряков Александр Рубцов.

Судно, вышедшее из Ростова-на-Дону в Стамбул на ремонт, было арестовано в июне 2018 года. На борту находятся девять россиян, которые не получали зарплату с начала июня 2018 года. По словам капитана сухогруза Бахмана Багирова, судовладелец задолжал экипажу более $100 тыс..

"26 февраля будет суд по снятию ареста судна <...> Судится новая компания-судовладелец (турецкая) с предыдущей (находится в Москве). Они между собой судятся в Турции, поскольку старый судовладелец задолжал деньги турецким властям за бункеровку, за стоянку и так далее. 26 февраля в Турции это все должно решиться" - сказал Рубцов, пояснив, что территориальная организация находится в постоянном контакте с капитаном судна.

Судно Streamline под флагом Коморских островов, по утверждению его бывшего владельца (Seemann Investitionen Ltd), было продано турецкой компании Аkса Shipping corporation. Оно прибыло на ремонт в Турцию, и поставлено на якорную стоянку порта Стамбул 11 июня 2018 года. Стамбульский суд 17 июня наложил на него арест.

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